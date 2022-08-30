شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا لرئيس مهرجان الإسكندرية لاختيار أهم 100فيلم كوميدي مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة مساء غد الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في المؤتمر الناقد السينمائي أحمد شوقي سكرتير عام جمعية نقاد السينما المصريين والمشرف على استفتاء الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لاختيار أفضل مائة فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصريين في أول تعاون مشترك بين الجمعيتين.

كما يشارك أيضا النقاد المشاركين في الاستفتاء حيث يقوم الناقد أحمد شوقي بإعلان نتيجة الاستفتاء والأفلام الفائزة وتفاصيل الكتاب التذكاري الذي سيصدر حول الاستفتاء بمشاركة أكثر من 20 ناقدا وسينمائيا من بينهم عصام زكريا، أمير رمسيس، ماجدة خير الله، رشا حسني، ناهد صلاح، رامي عبد الرازق، صفاء الليثي، زين العابدين خيري، هيثم دبور، وآخرين.