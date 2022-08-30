شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير "رمسيس باريس" وأسبوعين على الانتهاء من الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المخرج أحمد خالد موسى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "رمسيس باريس" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من نصف أحداث الفيلم في العاصة الفرنسية باريس، ويتبقى حوالى أسبوعين تصوير ويتم الانتهاء من آخر مشاهد العمل تمهيداً لطرحه في السينمات.

وجمعت المشاهد اليوم بين محمود حافظ ومصطفى البنا وعدد من الفنانين الشباب، فيما تلتحق بطلة الفيلم هيفاء وهبى بالتصوير نهاية الأسبوع الجارى لاستكمال مشاهدها بشكل متواصل حتى الآنتها من العمل بالكامل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة ليكون الفيلم جاهز للعرض في الموعد المحدد.

فيلم رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، والفيلم مرشح للعرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023. من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في اطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وكان آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى في السينما فيلم "30 مارس" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجى المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني