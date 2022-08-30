شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مسلم يحيى حفلاً غنائيًا اليوم بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مسلم اليوم حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية ويبدأ الحفل الساعه الثامنة ونصف مساء ويقدم فيها مسلم باقة من اغانية التى حققت نجاحا مع الجمهور الشبابى منها أغنية "اتنسيت"

يذكر أن حل المطرب مسلم ضيفا على برنامج" ملوك التريند " الذى يعرض على تليفزيون "الخليج 365 " مساء كل يوم خميس وفى لقائه، المقرر عرضه الخميس المقبل، كشف مسلم عن أسرار جديدة بمشواره الغنائى الذى بدأ عام 2011 من مدينة شبين الكوم، وكشف عن سبب اعتزاله الغناء لمدة عامين.وتحدث مسلم عن حياته قبل الشهرة، وكيف حققت له أغنية "اتنسيت"، الشهرة، ومن يحب من نجوم الأغنية سواء الرومانسية أو الشعبية.

وطرح المطرب مسلم، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أغنية سينجل جديدة "مين كان سبب" وهى أغنية درامية، من كلمات وألحان مسلم وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.

وتقول كلمات الأغنية:

وقفت ساعات الكون بتبكي ف بعدها

حتى الهوا مبقاش يغازل السما

مين كان سبب

وقفت دموعي ف وقتها، ساعة الوداع

حتى أنا.. مبقيتش أنا

مي كان سبب

وقفت بكل ما فيها تنهي المسألة

مشيت وروحي عندها

أنا كنت أيه.. من قبلها

والحبر دايب ع الورق

صورنا لما حرقتها

غريبة قلبي اللي اتحرق