شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف شعيب: أنا بصحة جيدة وحسب الله ونعم الوكيل فى مروجي الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب لـ"الخليج 365" أنها تتمتع بصحة جيدة وتقضى يومها بشكل طبيعى في منزلها، وأن ما نشرته إحدى الصفحات على فيس بوك أنها توفت منذ قليل شائعة سخيفة، مشيرة إلى أنها ستقاضى هذه الصفحة التي روجت الشائعة حتى لا يتم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى.

وكان آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب مشاركتها في حدودتين من حواديت الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، الأولى "واحد في المية" مع صابرين، مدحت صالح، باتول الحداد وإخراج أحمد شفيق، والثانية "مريم" بطولة الطفلة ريم عبد القادر ورشا مهدى وإسلام حافظ وحسام فارس وعدد من الأطفال وإخراج معتز حسام.

وشاركت عفاف شعيب في مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه في يناير من عام 2020، ويعاد عرضه حاليا على قناة cbc، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.