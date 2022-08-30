شكرا لقرائتكم خبر عن نادين الراسى تكشف حالة نجل شقيقها جورج بعد معرفته بوفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نادين الراسى، عن حالة نجل شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، بعد معرفته بوفاة والده.

وقالت نادين الراسي، في تصريحات تلفزيونية:" جو متواجد برفقة والدته، وبلغناه بوفاة والده، وكان دائما بيتغزل في والده أنت قلبي وعيوني يا جورج، إذا بيصير لك شيء يا باباه أنا بموت، قولنا له روحه بالسماء، ولكن هذا شيء منيح وحلو شو بدي افسر له إنه يا حبيبي، جبناك على بلد ما بتعرف في أي ساعة راح تموت".

وأقيم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسى، أمس الاثنين، وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم لبنان منهم النجم راغب علامة و النجم وائل جسار والنجمة ورد الخال و النجمة نجوى كرم و النجمة سيرين عبد النور و النجمة مايا دياب، كما أرسل النجم وائل كفورى إكليلاً من الورود لعائلة جورج.

ولقى المغنّى اللبنانى جورج الراسى مصرعه عن عمر 39 عامًا فى حادث سير مروع، إثر اصطدام سيارته بحاجز وسطى بمحلة المصنع عند الحدود اللبنانية ـ السورية وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا من مكان الحادث وآثار دمار مروعة بسيارته.

واضطرت عناصر الدفاع المدنى لاستخدام أدوات حادة و3 آليات لانتشال الجثتين واستغرقت العملية 40 دقيقة بحسب وسائل إعلام لبنانية.

جورج الراسى مغنى لبنانى من مواليد 1982 وشقيق الفنانة نادين الراسى، بدأ الغناء بعمر 16 عاما، وصوّر أول فيديو كليب لأغنية "سهر الليل" منتصف التسعينيات.