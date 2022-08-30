شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يطالب بحظر استخدام القنابل العنقودية من أجل عالم خالى من العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النجم العالمى دانيال كريج، الممثل السابق لشخصية جيمس بوند، إلى وضع حد لاستخدام القنابل العنقودية فى جميع أنحاء العالم، حيث خاطب الممثل الأمم المتحدة فى جنيف، بسويسرا، عبر رابط فيديو، اليوم الثلاثاء، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطاني، يقول كريج فى خطابه: "غالبًا ما يدفع المدنيون الثمن عند استخدام هذه الأسلحة الوحشية.. فى عملى مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، رأيت كم من الوقت يستمر الضرر الذى تسببه الذخائر العنقودية بعد النزاعات، بشكل لا يصدق، مازلنا نشهد استخدام الذخائر العنقودية اليوم، وآخرها فى أوكرانيا".

وأضاف دانيال "يتعين على الدول التى لا تزال تستخدم وتنتج الذخائر العنقودية أن تتوقف عن فعل ذلك، إنها أسلحة بربرية تستخدم بشكل أساسى ضد السكان المدنيين لنشر الخوف والقلق"، وروج كريج لعدد من قضايا حقوق الإنسان مثل التمييز ضد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والبلطجة، والعنف ضد المرأة، والشباب المحرومين، كما قاد حملات لتعزيز جهود الإغاثة فى حالات الكوارث، ومحاربة الفقر والتشرد، وتحدث عن الحفاظ على البيئة.

وفى أبريل 2015، تم تعيين كريج، محامى الأمم المتحدة العالمى للقضاء على الألغام ومخاطر المتفجرات، مع تفويض لجذب الانتباه إلى آلاف الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق المهددة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بما فى ذلك العبوات الناسفة.

وأنتج كريج، عشرات مقاطع الفيديو التى تدعم رؤية الأمم المتحدة لعالم خالٍ من الألغام، وزار حقول الألغام التى تم تطهيرها من قبل الأمم المتحدة، وجمع الموارد للعمل فى مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، وتحدث نيابة عن خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) فى الاجتماعات الدولية.