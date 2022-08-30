منة فضالي تنشر صورا أمام البحر والجمهور ينتقدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور مرتدية "شورت" و "تي شرت"، أمام البحر.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور ما بين مؤيد ومعارض وجاءت كالتالي :"قمر الكواكب، ملكة، رائعة، كفاية بحر هتسودي، منورة الدنيا، حلوة، كل مرة بتحلوي عن الأول، يا منوشة يا رايقة يا قمر"، وانتقد البعض إطلالتها ووصفها بالجريئة.

وتشارك الفنانة منة فضالي في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.