أيمن بهجت قمر يكشف عن سبب مكالمة تلقاها من ميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ميرفت أمين، المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر بحصوله على"البكالوريوس".

وكتب قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" شوفوا بقى وبأمانه كلكوا تباركوا لي بالتخرج كوم لكن حبيبتي وحبيبة الكل ميرفت أمين تكلمني تبارك لي كوم تاني".

وأضاف :"أنا كده اتخرجت وأخدت الهدية ومش عايز حاجه خلاص"، وعلق المخرج عمرو عرفة، :"يا بختك يا عم".

أعلن المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر حصوله على شهادة البكالوريوس، وكتب قمر، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"أخذت البكالوريوس".

يذكر أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر فيلم "أهل الكهف"، بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

كما كتب أغنية "اللوك الجديد" للهضبة عمرو دياب، والأغنية من ألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي وأمير محروس، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.