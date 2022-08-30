نادين الراسي تكشف حالة نجل جورج الراسي بعد رحيل والده في حادث مروع- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة نادين الراسي عن حالة "جو" نجل الفنان الراحل جورج الراسي، الذي توفي السبت 27 أغسطس الجاري، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

وقالت نادين، خلال لقائها في برنامج "Et" بالعربي، :"ابنه جورج مع امه، وخبرناه، ودايما كان يقوله أنت قلبي ياجورج أنت عيوني يا جورج وإذا بيصير لك شيء يا بابا أنا بموت، قلناله جورج بالسماء، بس هدا شيء مليح، هدا شيء حلو، شو بدي أفسر له، إنو يا حبيبي جبناك على بلد ما بتعرف في أي ساعة راح تموت؟

ولقى الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.