هيفاء وهبي بـ"هوت شورت" في الساحل الشمالي والجمهور يعلق(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "هوت شورت"، خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"جاذبية وأنوثة وجمال، بحبك أوي، يسعد عمره، هيفاء وهبي 20 سنة، كل ما تكبر تحلى، قمرين حياة قلبي، يا عمري القمر، الجمال هيوفة".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.