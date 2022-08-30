فن ومشاهير

ابنة رجاء الجداوي تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة والنجوم يعلقون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت أميرة مختار والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة.

ونشرت أميرة صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وحشتني ضحكتك، وحشتيني يا مامي، الله يرحمك".

وانهالت تعليقات النجوم على الصورة، وكتبت الفنانة دنيا عبد العزيز، :"يا روحي"، وعلقت هند صبري ووضعت قلوب حمراء.

وكتبت الفنانة فيفي عبده، :"الله يرحمك يا حبيبتي في الجنة ونعيمها يا رجاء وحشتينا، الصبر يارب".

وكتبت الإعلامية إنجي علي، :"يا حبيبتي الله يرحمك".

رحلت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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