ابنة رجاء الجداوي تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت أميرة مختار والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة.

ونشرت أميرة صورة والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"وحشتني ضحكتك، وحشتيني يا مامي، الله يرحمك".

وانهالت تعليقات النجوم على الصورة، وكتبت الفنانة دنيا عبد العزيز، :"يا روحي"، وعلقت هند صبري ووضعت قلوب حمراء.

وكتبت الفنانة فيفي عبده، :"الله يرحمك يا حبيبتي في الجنة ونعيمها يا رجاء وحشتينا، الصبر يارب".

وكتبت الإعلامية إنجي علي، :"يا حبيبتي الله يرحمك".

رحلت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله"