رسالة مؤثرة من نادين الراسي بعد وفاة شقيقها في حادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على حزنها بعد فقدان شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي توفي إثر حادث سير، يوم السبت 27 أغسطس الجاري، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

وقالت نادين، خلال لقائها في برنامج "Arabwood"، :"بدي من الله يقوي لي إيماني وأنا إنسانة مؤمنة، بس بعترف إلي ثلاثة أيام إيماني مش صح، يارب رجعلي إيماني بسرعة حتى تخليني أتقبل، وإذا جورج زعلك مرة يمكن أنا قولت لجورج يعمل هيك، لأنه هدا سندي وأنا بطلب منه يساعدني".

وأضافت :"جورج ممكن يقتل كرمال أخته، دخيل الله استقبله بملكوتك".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.