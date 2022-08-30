داود حسين يوجه رسالة لـ رئيس وزراء الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان الكويتي داود حسين رسالة لرئيس وزراء دولة الكويت، أحمد النواف الجابر الصباح.

ونشر داود صورة لـ"الصباح"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" الرزق لا يتمثل في المال فقط، هناك عدة أوجه للرزق يجب على الإنسان أن يشكر رب العالمين عليها لتدوم، منها أن يرزقك الله برجل عن مئة رجل .. يحبك و يريد لك الخير .. شكراً لله لوجود الغالي ابن الغالي سمو الشيخ أحمد النواف الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، عاشق الوطن، في حياتنا في هذه الفترة لإعادة الكويت كما كانت عروس الخليج، رجل مناسب في المكان المناسب، الحمد لله على هذه النعمة".

وقدم الفنان داود حسين مسلسل "عين الذيب" مؤخرا، بطولة إبراهيم الزدجالي، ريم ارحمة، محمد صفر، جمعان الرويعي، أمل محمد ، تأليف جمال الصقر، إخراج محمد القفاص.