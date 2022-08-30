"أنا واقفة بين التاريخ".. شيرين عبد الوهاب تنشر صورة مع هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها ومتابعيها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت شيرين في الصورة وسط الفنان حميد الشاعري، والموزع والملحن طارق مدكور.

وعلقت شيرين على الصورة، :"صورة فيها التاريخ بيتحدث عن نفسه، أنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل وأطيب ناس في الدنيا".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".