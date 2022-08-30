من " ملكش مكان" إلى "انطفيت".. حسام حبيب يطارد شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مضصفى حمزة:

تصدر الفنان حسام حبيب، لليوم التالي على التوالي تريند موقع البحث جوجل، بالتزامن مع تبادله تقديم البلاغات للنائب العام، مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وزادت سخونة الصراع، عقب إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب، عزمها أغاني "غاب الفرح"، و"أنا انطفيت"، وأعلن الفنان حسام حبيب، من جهته عن تقديم محاميه جميل سعيد، ببلاغ للنائب ضد زوجته السابقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بدعوى تعديها على حقوقه في الأغاني، قبل أن يقوم المستشار ياسر قنطوش "محامي شيرين" بالرد ببلاغ مماثل مؤكدا أحقية الفنانة بالأغاني.

المفارقة هنا، أن النزاع القانوني الدائر حاليا، جاء ليؤكد للمرة الثانية مطاردة "ظل" الفنان حسام حبيب، لخطوات الفنانة شيرين عبد الوهاب، نحو تقديم أغانيها الجديدة، بعيدا عنه، خاصة وأنه كان المنتج التنفيذي ألبومها السابق "نساي".

حسام حبيب، كان محور الحديث، في نوفمبر مع بداية قيام الفنانة شيرين، بالتسجبل وطرح غنيتها "كلها غيرانة"، بالتزامن مع إعلان انفصالهما، وتردد بقوة أنه المقصود من كلمات أغانيها التالية "ملكش مكان" و"القماص".

وشهدت فترة تسجيل الأغاني، تزامن نشر الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن بعدها الفنان حسام حبيب، مجموعة صور مع نفس صناع الأغاني، ومنهم الملحن عمرو الشاذلي، والموزع عمرو الخضري.

الفنان حسام حبيب، أثار الجدل مؤخرا، عقب ظهورها في الساحل الشمالي، بصحبة المنتجة سارة الطباخ "مديرة الأعمال السابقة للفنانة شيرين عبد الوهاب"، وكذلك أثناء مشاركته الرقص مع الراقصة الروسية ديانا.