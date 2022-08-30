هيدي كرم تنشر صورة وهي تبكي والجمهور يعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة مجمعة في إطار واحد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيدي في صورة وهي تبكي والصورة الأخرى وهي تضحك.

وعلقت هيدي على الصورة، :" دوام الحال من المحال زي ما فيه أيام حلوة فيه أيام وحشه و زي ما الحلو بيعدي الوحش كمان بيعدي، كلنا بنختبر و هانختبر أيام ألم و خسارة و ندم في حياتنا، ده شئ لا يمكن تجنبه مهما كنت قوي و ذكي و ناجح …. استمتع بالأيام الحلوة على قد ما تقدر وكون ممتن وعيش اللحظة و الحاضر للآخر لإنها الحاجة الوحيدة اللي تمتلكها فعلاً".

واحتفلت الفنانة هيدي كرم بعيد ميلادها يوم 27 أغسطس الجاري.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"نكد ليه، يجعل كل أيامك حلوة، شوف إزاي جميلة وأنتي كدا رايقة، خير يارب مالك يا حبيبتي، قمر منور في كل الأحوال، صعب ننسى الأيام الي بيها فراق وحزن".

جدير بالذكر أن هيدي كرم شاركت في رمضان 2022 بالجزء الثالث من مسلسل الاختيار، إخراج بيتر ميمي.