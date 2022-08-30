من طائرة هيلكوبتر.. ياسمين صبري تتجول فوق جبال الهملايا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها بصورًا لها ومقطع فيديو، خلال رحلتها لـ جبال الهملايا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبري في الصور من داخل "طائرة هيلكوبتر"، خلال جولتها فوق الجبال من مدينة "نيبال" التي تقع في جبال الهملايا.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي :"الطيارات رجعت تاني أهي يعني رجعتوا لبعض، قمر، روحي، عسل، سبحان الخالق، رائعة، خلي بالك من نفسك، أنتي قدوتي، هيلكوبتر+ ياسمين+ أبو هشيمة".

ومن ناحية أخرى كان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد لـ"الخليج 365" انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة، مشيرا إلى أن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

وتواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها في فيلم "صقر المحروسة " مع الفنان أحمد عز.

وينتمي فيلم "صقر المحروسة" إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.