شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لـ لطيفة: الله يرحم شقيقك ويصبرك أحر التعازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت النجمة نانسى عجرم، التعازى للنجمة لطيفة لوفاة شقيقها الأكبر حسن، وكتبت نانسى عجرم عبر حسابها على تويتر، قائلة:" الله يرحمه ويصبرك لطيفة أحر التعازى".



نانسى عجرم

حرصت النجمة لطيفة على توجيه رسالة شكر للمعزين في وفاة شقيقها، ونشرت صورًا على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وعلقت الفنانة لطيفة على الصور المنشورة بـ"شكرًا لكل من قدم لي التعزية سواء بالحضور أو بالرسائل والمكالمات سعيكم مشكور، ولا أراكم الله مكروه في عزيز، وربنا يرحمك يارب أخويا الغالي ويصبرنا على فراقك".

وفي وقت سابق حرص عدد من نجوم الفن، تقديم التعازى للنجمة لطيفة لوفاة شقيقها الأكبر حسن، عبر حساباتهم على تويتر وإنستجرام.

وكتب أكرم حسنى، قائلا: "البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك، وقال فتحى عبد الوهاب"، "البقاء لله.. ربنا يصبركم"، فيما كتبت مى كساب، قائلة: "البقاء لله الله يرحمه ويصبر قلوبكم على فراقه".

وقال عمرو ياسين: "البقاء لله ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة"، وكتبت دينا: "البقاء والدوام لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يصبركم ويجعل مثواه الجنة"، وقالت درة: "الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم عزيزتي البركة فيك".

وكتب نيشان: "لطيفة الغالية الله يرحمه ويصبركم البقاء لله"، وقالت دارين حداد: "إن لله وانا إليه راجعون الله يرحمه وربي يصبركم حبيبتي"، كما قدمت لها التعازى فريال يوسف، قائلة: "الله يرحمه وربي يصبركم على فراقه.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقال تامر حسين: "البقاء لله حبيبتي ربنا يصبركم ويجعل مثواه الجنة أمين".