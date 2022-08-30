شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار تحتفل بفوز ابنتها بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة انتصار، بفوز ابنتها شاهيستا نادر، بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022، ونشرت انتصار صورة لابنتها بالتاج عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" ملكتى الجديدة"، وهنأها العديد من متابعيها على الفوز .



ابنة انتصار



انتصار

وتشارك الفنانة انتصار، في فيلم "مغامرات كوكو"، كضيف شرف مع أبطال الفيلم بيومى فؤاد وخالد الصاوى، ويشارك فى بطولة العمل كل من شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.

يجسد الفنان بيومى فؤاد ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل دكتور بيطرى شاطر محب للحيوانات، حيث انتهى من تصوير عدد من مشاهده داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان الماضى، والفيلم كوميدي تدور أحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.