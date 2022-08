شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين أوهارا وجاى دوبلاس وآندى جارسيا ينضمون لفريق عمل "Pain Hustlers" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كلا من النجوم كاثرين أوهارا، وجاى دوبلاس، وآندى جارسيا، إلى فريق عمل فيلم "The Pain Hustlers"، بالتعاون مع إميلى بلانت، وكريس إيفانز، حسبما ذكر موقع variety، والفيلم من إخراج ديفيد ييتس، الذى اشتهر بإخراج العديد من أفلام "هارى بوتر".

ليس من الواضح حتى الآن الأدوار التى سيلعبها أوهارا أو دوبلاس أو جارسيا أو جيمس أو كولمان فى الفيلم الذى كتبه ويلز تاور، وخصصت له Netflix، 50 مليون دولار للحصول على حقوق الملكية، والذى من المقرر أيضًا عرضه فى مهرجان كان السينمائى هذا العام.



كاثرين أوهارا وجاي دوبلاس وآندي جارسيا

يعتبر الفيلم الروائى الطويل الجديد لإيميلى بلانت، هو أكبر الوجبات الجاهزة التى تقدمها Netflix فى مهرجان كان لعام 2022، والفيلم الجديد، الذى يحمل اسم Pain Hustlers، سيكون على غرار Wolf of Wall Street.

مخرج الفيلم اشتهر بكونه المدير الرئيسى لسلسلة هارى بوتر، حيث قاد أربعة إدخالات من سلسلة هارى بوتر، بالإضافة إلى فانتاستيك بيستس وتكميلاتها، سواء صدرت أو تلك التى لا تزال قادمة.

يركز الفيلم على ليزا دريك (بلانت)، وهى طالبة تخرج من المدرسة الثانوية وتحلم بحياة أفضل لها ولابنتها الصغيرة، والتى تحصل على وظيفة مع شركة صيدلانية فاشلة فى مركز تجارى ذى قطاع أصفر فى وسط فلوريدا، ودفع سحر ليزا وشجاعتها وقيادتها وشركتها إلى الحياة الرفيعة، حيث سرعان ما تجد نفسها فى قلب مؤامرة إجرامية لها عواقب مميتة.

الفيلم مبنيًا على مقال تفاعلى فى نيويورك تايمز 2018 بعنوان The Pain Hustlers، وإيفان هيوز، هو مؤلف المقال الذى يصفه على موقعه على الإنترنت على النحو التالى: "The New York Times Magazine.. The Pain Hustlers"، وهو مقال عن قصة Insys Therapeutics، نُشر فى مايو 2018، قبل أن تُحاكم القضية المرفوعة ضد كبار المديرين التنفيذيين فى الشركة.