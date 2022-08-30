شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الرسمى للموسم الأخير من "Queen Sugar" قبل عرضه بأيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد حان الوقت لمحبى "Queen Sugar" لأخذ رحلة جوية للمرة الأخيرة مع مسلسلهم المفضل، حيث أصدرت OWN المقطع الدعائى الرسمى للموسم السابع والأخير من الدراما التى نالت استحسانا كبيرا لدى الجماهير، من إنتاج آفا دوفيرناى، مع المديرة التنفيذية أوبرا وينفرى، ومن المقرر بدء عرض الجزء الأخير، يوم الثلاثاء المقبل، 6 سبتمبر، حسبما نشر موقع variety.

وسيكون الموسم الجديد والأخير مكون من 13 حلقة، وفى هذا الموسم يقاتل أبطال العمل من أجل مستقبل عائلاتهم من خلال طرد الأرواح الشريرة الخاصة بهم وبالتحديد صفقتهم مع الشيطان الذى عرّض مزرعة قصب السكر فى بوردلون للخطر واستمر تعافيها من الإدمان والتغلب على تاريخها من الاعتداء الجنسى.

وانتهى عرض الموسم السادس من سلسلة Queen Sugar فى 16نوفمبر من العام الماضى 2021، وذلك بعد طرح 10 حلقات من العمل بالتتابع.

وتدور سلسلة Queen Sugar، حول حياة ثلاثة أشقاء انتقلوا إلى لويزيانا للمطالبة بميراث من والدهم الذى توفى حديثًا، ومن أهم ممتلكاتهم مزرعة قصب السكر مساحتها 800 فدان.



Queen Sugar

الموسم السادس من الدراما العائلية Queen Sugar، يقوم ببطولته كل من كوفى سيريبو، بيانكا لوسون، روتينا ويسلي، ماكينلى فريمان، دون لين جاردنر، تيمون كايل دوريت، نيكولاس آش، ماركيز رودريجيز، تينا ليفورد، عمر جى دورسي، هنرى جى ساندرز، وتامى تاونسند، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".