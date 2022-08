شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من "House of the Dragon" تتجاوز مشاهدات العرض الأول بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتذبت الحلقة الثانية من سلسلة House of the Dragon، 10 ملايين مشاهد عبر HBO و HBO Max بعد عرضها يوم الأحد الماضى، وفقًا لما كشفته "وارنر براذرز"، ويمثل هذا زيادة بنسبة 2% عن مشاهدات الحلقة الأولى التي شاهدها ما يقرب من 10 ملايين شخص، وفقًا للعدد الأولي الذى أعلنته "وارنر براذرز"، فى اليوم التالي للبث.

العرض الأول من سلسلة الفنتازى جاءت بعنوان "ورثة التنين"، لتصبح أكبر عرض أول لـ HBO على الإطلاق، حيث ضاعف نسبة المشاهدة لسابقتها من سلسلة "Game of Thrones"، والتي شاهدها 4.2 مليون شخص عند عرضها لأول مرة في عام 2011.



لقطة من الحلقة الثانية لمسلسل House of the Dragon

ويوم الجمعة، تم تجديد العرض مبكرًا للموسم الثانى، وعند هذه النقطة، قالت HBO إن عدد مشاهدى العرض الأول ارتفع إلى 20 مليونًا، والآن، تقول الشبكة، إن هذا الرقم يقترب من 25 مليون.

فيما لم تقترب نسبة مشاهدة "House of the Dragon" من مشاهدة الموسم الثامن من "Game of Thrones"، الذي شاهده 17.9 مليون عندما عرض لأول مرة و 10.3 مليون في الحلقة الثانية، ومع ذلك، نظرًا لأن "Game of Thrones" صُنعت لتصبح أكثر مسلسلات HBO مشاهدة على الإطلاق طوال سنواتها الثمانية على الهواء، فإن أحدث مسلسلات الشبكة مع سنوات قليلة من القاعدة الجماهيرية تعد أكثر إنصافًا مقارنة ببداية "House of the Dragon" ويتربع مسلسل "Euphoria" على رأس تلك القائمة، بعد أن أصبحت رسميًا ثانى أكبر نجاح لـ HBO في التاريخ في فبراير خلال موسمها الثانى.