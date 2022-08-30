شكرا لقرائتكم خبر عن انتهى شهر العسل.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يودعان إيطاليا بعد رحلتهما الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شهر العسل الذى احتفل به جينيفر لوبيز وبن أفليك انتهى أخيراً بعدما نشرت المواقع العالمية صوراً لهما، وهما يودعان إيطاليا، الذى حرص الثنائى على التنزه بها خلال الفترة الأخيرة إذ عاشا تفاصيل بدا فيها الثنائى الأشهر حالياً على مستوي العالم سعداء للغاية خلال الصور التي تم التقاطهما لهما.



جينيفر لوبيز مع بن افليك

وكانت شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، برفقة زوجها النجم بن أفليك، فى صور خلال رحلة تسوق في ميلانو بإيطاليا، حسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، حيث استمتع العروسين بقضاء شهر عسل ثانى، في عاصمة الموضة العالمية بعد السير في ممر الزفاف مرة أخرى.

وكان الثنائى جينيفر لوبيز، وبن أفليك، قد احتفلا مؤخرًا بحفل زفافهما للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث نشر موقع foxnews عدة صور من الحفل، سواء عن طريق التقاط صور المدعوين للحفل ممن حرصوا على التواجد برفقة الثنائى، أو صورة تم التقاطها لأشهر زوجين فى هوليود حاليًا، ظهرا فيها وهما يرتديا اللون الأبيض.



جينيفر لوبيز وبن افليك

ومن أشهر المدعوين الذين حرصوا على الحضور الممثل مات ديمون الذى يعد أقرب أصدقاء بن أفليك، إذ التقطت عدة صور له وهو يرتدى الكاب ويتواجد بين المدعوين حينما وصل لمقر الحفل، بالإضافة لكيفن سميث وغيرهم من المشاهير.