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ميريام فارس عن زوجها: الله يعطي كل بنت مثله ويبعد عنا عين الحسود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، رسالة لزوجها داني متري، بمناسبة مرور 8 سنوات على زواجهما.

وقالت ميريام، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "كل يوم بقوله داني إنه قطعة مني.. داني صار قطعة مني، أنا قطعة منه وهو قطعة مني، والله يعطي كل بنت مثل داني صراحة عن جد".

أضافت: "بدي كل البنات يعطيها الله مثل شخصية داني اللي حضنتني أنا، وحضنت أولادي، وعملنا عيلة حلوة، الله يحمينا ويبعد عنا عين الحسود مثل ما على طول بقول، ونجاحي جزء كبير منه بسب دعم داني لي".

يذكر أن آخر أغاني الفنانة ميريام فارس، أغنية "معليش" باللهجة المغربية، من كلمات وألحان يوسف العماني، ميكس طيف عادل، وتوزيع حميد دعوسي، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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