شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يصور فيلم "شقو" ويجد دور عاملة فى شركة مكافحة الحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد جمعة في بطولة فيلم "شقو" حيث بدأ تصوير مشاهده في العمل خلال الأيام الماضية، ويجسد في الأحداث دور عامل في الشركة الألمانية لمكافحة جميع الحشرات، والفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى.



محمد جمعه من كواليس فيلم شقو

وكان آخر أعمال محمد جمعة في السينما فيلم "تماسيح النيل" وشارك في بطولته مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

وشارك محمد جمعة في دراما رمضان الماضى بمسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.