شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ30 غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الموسيقار الكبير عمر خيرت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه حيث يقدم فى العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، على مسرح المحكى كوكبة من إبداعاته الشهيرة من المقطوعات الموسيقية التى يعشقها الجمهو، ومن بينها هي دي الحياة، وفي هويد الليل، وفيها حاجة حلوة، وأمتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبد القادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

يسبقه فى الثامنة مساء مجموعة التشيللو state of harmony التى تضم مجموعة من العازفين المحترفين من الكونسيرفتوار حيث يتضمن البرنامج الوان موسيقية متنوعة منهاالتانجو ، الروك وغيرها بالإضافة إلي عدد من الالحان العربية .

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك.

إضافة إلى نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل.

ومن ضمن النجوم الذين أحيوا حفلات المهرجان، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.