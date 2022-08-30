شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر وإيرينا شايك يثيران التكهنات حول عودتهما بسبب صورهما في البهاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت عارضة الأزياء ايرينا شايك غموضًا كبيرًا وتكهنات أكبر حول عودتها إلى طليقها السابق برادلى كوبر ووالد ابنتها، وذلك بعدما نشرت عدة صور لها بصحبة كوبر بدا خلالها الثنائى سعداء للغاية من رحلتهما إلى جزر البهاما وما زاد من حجم التكهنات تعليق ايرينا على الصور حينما اكتفت برمز قلب عليها.

المواقع الأجنبية بدورها ورغم أنها في أكثر من مرة منذ انفصالهما تؤكد على مدي التفاهم بين الثنائى وأن علاقتهما لا تزيد عن كونهما أصدقاء إلا أن الصور الأخيرة أثارت تكهنات أكبر حول علاقة الثنائي التي يبدو أنها تخطت مجرد الصداقة بسبب تعليقها على الصور بالإضافة إلى مظهرهما بالصور بعدما ارتدت ايرينا البكيني خلالها.



برادلى وايرينا

من ناحية أخرى قوبلت إيرينا شايك بعاصفة هجوم على وسائل التواصل الاجتماعى بعد اتهام متابعيها بدعم الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك باستخدامها رمز "Z" فى صورة نشرتها على إنستجرام.



تعليق ايرينا شايك

ونشرت إيرينا شايك، صورة عبر خاصية "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها صورة طعام، بدا وكأنه سلطة البطاطا، وعلقت عليها: "الروس يوم الأربعاء" (Russianzz on Wednesday) مستخدمة حرف الـ"Z" فى غير موضعه، ما اعتبره البعض بمثابة إشارة لدعم عارضة الأزياء الروسية للحرب التى تخوضها بلادها فى أوكرانيا.

وحرف "Z" تستخدمه القوات المسلحة الروسية، وتضعه على طائرات عسكرية ودبابات تستخدم فى الحرب على أوكرانيا، وهو رمز لـ" Za Pobedu"، التى ترمز "للنصر" بالروسية.

ورأى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى أن ما نشرته عارضة الأزياء الروسية بمثابة دعم للحرب على أوكرانيا، بالرغم من أنها أعلنت سابقا رفضها للحرب.

وبعد هذا الهجوم، تحدثت إيرينا شايك، أخيرًا وواجهت مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى على "إنستجرام"، الذين اتهموها بدعم الغزو الروسى لأوكرانيا، وأكدت أنه لا يوجد معنى خفى فى الصورة، وكتبت فى "ستورى" جديد، "أحيانًا تكون السلطة مجرد سلطة.. لا توجد رسائل مشفرة أو تعليق سياسى هنا.. أتمنى للجميع الحب"، وأضافت إيرينا، رمزًا تعبيريًا على شكل قلب وردى فى نهاية بيانها القصير للتعبير عن عدم وجود نوايا سلبية لديها.