نجلاء بدر بملابس جريئة أمام البحر.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر، بملابس جريئة على شاطئ البحر، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نجلاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وبنا أسرار" في إشارة إلى البحر.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "دائما متألقة يا نجمة"، "أجمل نوجة في الدنيا"، "المتألقة"، "وهو ينفع برضو تخبي عننا الأسرار"، و"حقيقي دايما جميلة ومتألقة يا ملكة" وغيرها.

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر، انضمت مؤخرا لفريق عمل مسلسل "رمضان كريم 2" والذي من المقرر عرض في رمضان 2023، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "رمضان كريم 1" عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، تأليف أحمد عبدالله، وبطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبد الغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي، كريم الأبنودي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى محمد علي، ميدو عادل، شيرين الطحان، عمرو عبدالعزيز، ومحمد مهران وغيرهم.