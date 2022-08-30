شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يفتتح برنامجه الشتوي بحفلين فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أسطورة الجاز المصرى العالمي، يحيى خليل، في سبتمبر المقبل حفلين متتاليين يفتتح بهما موسم حفلاته الشتوية في مصر، أولهما فى الثامنة مساء من يوم الأربعاء 21 سبتمبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يليها حفل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر، وتتاح تذاكر حفل القاهرة عبر شباك تذاكر دار الأوبرا.

ويقدم خليل خلال الحفلين عدد من أعماله الخاصه إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقي العربية منهم: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل وتشاركه مغنية الجاز الفرنسية العالمية ديجايما إيمانيول.

ومن المقرر أن يتلقى يحيى خليل تكريما من مؤسسة Old Town School of Folk Music بولاية إلينوي بمدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر المقبل، وبالإضافة إلى التكريم سيتضمن اليوم حفلا موسيقيا سيقوده مع فرقته، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي يتحدث عن مسيرته باعتباره الأب المؤسس لموسيقى الجاز الشرقي، الذي نجح فى عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التى ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية الأمر الذى جعله ضيف دائم على أهم المهرجانات العالمية فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجمعه بعدد من أساطير الجاز العالميين.

وتعد مؤسسة Old Town School of Folk Music والتي تأسست عام 1957 واحدة من أهم المراكز الثقافية التي تعنى بتدريس الموسيقى وأشكال التعبير الثقافي المتجذرة في تقاليد المجتمعات الأمريكية والعالمية المتنوعة وتحتفي بها، وسيقام الحفل برعاية الجمعية المصرية الأمريكية في شيكاغو ومؤسسة دوريس ديوك للفنون الإسلامية ، والوقف القومي للفنون ، ومجلس الفنون في إلينوي.

يذكر أن يحيى خليل أول فنان مصرى يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالى، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء فى مصر والعالم العربى باعتباره أول صانع للنجوم فى مصر والشرق كما كانت له اسهامات كبيرة فى تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.