صور| ريم البارودي بـ"المايوه" على شاطئ البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت البارودي في الصور بإطلالة صيفية، مرتدية "المايوه" على شاطئ البحر، خلال قضاء عطلة صيفية بأحد المناطق الساحلية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "يا جمالو يا نظاراتوا، أحلى ريم، ريكا القمر، قلبي، ما شاء الله، ريم الجميلة" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام" الذي طرح في يناير الماضي، بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، أحمد صيام، نيكول سابا، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، نهلة سلامة، ومن إخراج عادل أديب.