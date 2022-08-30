"بحبك 100 قيراط".. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لسميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت النجمة شيرين عبدالوهاب، على توجيه رسالة للفنانة سميرة سعيد بعد اللقاء الذي جمعهما مؤخرا.

ونشرت شيرين، صورا تجمعها بالديفا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أنت لو بتحبيني قيراط فأنا بحبك ١٠٠ قيراط، ومبسوطة قوي إني شفتك امبارح وأنتي عارفة أنا بحبك قد إيه".

وأضافت: "المرة الجاية العزومة أكل من إيدي.. ربنا يديم المحبة اللي بينا".

وزارت شيرين عبد الوهاب، الفنانة سميرة سعيد في منزلها، حيث نشرت سميرة، صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة كل من طارق مدكور، مها زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وابنتها هنا.

وعلّقت سميرة على الصور، قائلة: "حبيبتي شيرين انبسطت بزيارتك وصديقي طارق مدكور، وانبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة، وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر، دمت لي صديقة مخلصة ومحبة".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".