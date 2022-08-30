شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح محكى القلعة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لفعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه يقام مساء غدٍ الثلاثاء 30 اغسطس 3 حفلات متتالية على مسرح المحكى.

ففى العاشرة مساء يقدم المطرب محمد محسن نخبة من أعماله الخاصة إلى جانب باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية منها أهو ده اللي صار، حبات الندي، أنا أتوب عن حبك، البحر بيضحك ليه، حضنك حياة، أغار من قلبي، سالمة يا سلامة، في قلبي مكان، فوضت أمري وغيرها.

يسبقه فى الثامنة مساء حفلا لأوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو الدكتور مدحت عبد السلام يتضمن عدد من اهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

بعده تتغنى نوران ابو طالب بكوكبة من المؤلفات التراثية والمعاصرة منها الحلوة دي، لأ مش انا اللي ابكي، فى هويد الليل ، صبري عليك طال، ممكن، شبابيك، صباح ومسا، سألتك حبيبي، أنا والعذاب وهواك الى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير ويا نجمة.

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء أحيا فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك.

إضافة إلى نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل.

ومن ضمن النجوم الذين أحيوا حفلات المهرجان، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويل.