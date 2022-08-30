شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل ضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورت الفنانة ثراء جبيل مشاهدها كضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع الفنانين بيومى فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، والذى يتواصل تصويره حاليًا، حيث تعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت، ومن ضيوف الشرف الذين صوروا مشاهدهم رانيا يوسف وميرهان حسين.

وتعيش ثراء جبيل حالة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، إذ تواصل تصوير دورها في فيلم "جوازة بالعافية" بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم وبيومى فؤاد وعدد من الفنانين، وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد ثراء خلال أحداث الفيلم شخصية ابنة غادة عبد الرازق وتتعرض للعديد من المواقف في اطار اجتماعى.

كما تستعد ثراء لتصوير فيلم آخر بعنوان "رهبة" مع أحمد الفيشاوى خلال الأيام المقبلة، حيث انطلق تصوير الفيلم قبل أيام، وتجسد فيه شخصية فتاة تعيش قصة حب مع الفيشاوى، والفيلم يشارك في بطولته سرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوى، بسمة بغدادى والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى.

وشاركت ثراء جبيل مؤخرًا في بطولة مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات والذى عرض على إحدى المنصات الرقمية، من بطولة بطولة اياد نصار، ريهام عبد الغفور، اسلام إبراهيم، محمود قابيل، ميمى جمال، شريف دسوقى، محسن منصور، رانيا زهرة، فدوى عابد، خلود عيسى، عبد العزيز الجبالى وتأليف ورشة سرد وسيناريو وحوار أحمد بدوى وشادى عبد الله، وإخراج مريم أبو عوف.