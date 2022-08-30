كاظم الساهر يجلس على ارض المطار ويثير الجدل بين جمهوره!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - حرص الفنان العراقي كاظم الساهر، على توجيه رسالة لجمهوره، ترويجا لحفله الغنائي الذي يستعد لإحيائه في ولاية كاليفورنيا الامريكية..

فقد نشر كاظم الساهر، عبر حسابه على انستغرام، صورة له ظهر فيها وهو يجلس على ارض المطار الى جانب حقيبته وعلق عليها كاتبا: “ألتقيكم في كاليفورنيا”.

وقد اثارت الصورة تفاعلا واسعا من محبي القيصر حيث تساءل بعضهم عن سبب جلوسه على الارض فيما المح اخرون الى الاوضاع التي يمر بها العراق في هذه الاوقات حيث كتب احدهم “التقيك في الخضراء” في إشارة الى الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المنطقة الخضراء وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وجاء في تعليقات اخرى: “انت العراقي الوحيد الي مستانس

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