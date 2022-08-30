“في أشياء بتروح ومش بترجع”.. بلقيس ترفض العودة لطليقها ولو حتى من اجل طفلها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:43 صباحاً - أكدت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي على رفضها العودة إلى زوجها السابق رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى استحالة عودتهما مرة أخرى، حتى وإن كان من أجل ابنيهما، بحسب تعبيرها.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد انفصلت عن زوجها سلطان عبد اللطيف بعدما قامت برفع قضية خلع ضده، مشيرة إلى أن السبب أنه غير متقبل لحياة الشهرة.

وأوضحت بلقيس فتحي، خلال لقاء لها مع الإعلامي ربيع هندي عبر برنامج ”ET بالعربي“: ”في أشياء بنقول لها أهلا وسهلا بالعودة، وفي أشياء بتروح ومش بترجع، وأنا شخصية متسامحة، ولكن لأ مش هينفع نرجع.. والله يوفقه أين ما كان“.

وفي العام الماضي أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي إنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وكانت بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنها تركي في 12 مايو 2018.