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وزير التعليم يكرم النجمة لبلبة عن دورها في مسلسل "دايما عامر"

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القاهرة - سامية سيد - كرم وزير التربية والتعليم د. رضا حجازى النجمة لبلبة فى قاعة سيد درويش عن دورها فى مسلسل ( دايما عامر ) الذى قدمته فيه نموذج مثالى لمديرة مدرسة متطورة، حيث قدمت شخصية ( ميس زهرة ) التى وهبت حياتها للتعليم وادارته بشكل علمى متطور وحديث.

وقالت لبلبة أن تكريمها جاء على دورها بمسلسل “دايما عامر”، والتى قدمته فى موسم دراما رمضان الماضى، وقدرة الدور على تقديم رسالة اجتماعية

وأضافت لبلبة، أن أكثر ما أسعدها أيضا بجانب التكريم هو تفاعل الناس مع المسلسل، ولفتت الفنانة الكبيرة إلى أن تأثير دورها الأخير يؤكد أن للفن رسالة سامية لا بد أن يحافظ عليها الجميع.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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