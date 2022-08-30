شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تعتذر عن المشاركة فى فيلم "التاروت" مع سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة نجلاء بدر عن المشاركة في بطولة فيلم "التاروت" مع الفنانة سمية الخشاب وإخراج ابرام نشأت، حيث رشحها مخرج العمل إلا أنها اعتذرت بسبب ارتباطها بأعمال أخرى خلال الفترة المقبلة، فيما يواصل إبرام نشأت اختيار الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم إلى جانب سمية الخشاب تمهيدًا لبدء تصويره قريبًا.

وتعاقدت نجلاء بدر مؤخرًا على المشاركة في بطولة الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث بدأ صناع العمل في التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في الثانى وعلى رأسهم سيد رجب، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، سلوى عثمان صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، حجاج عبد العظيم، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين.

وتنتظر نجلاء بدء عرض أكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، أولها "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.

كما انتهت نجلاء بدر من تصوير فيلمين آخرين خلال الفترة الماضية وهما "خظك اليوم" بطولة كريم قاسم، نجلاء بدر، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى، و"يحيى" – الملحد سابقاً - تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.