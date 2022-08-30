فن ومشاهير

ياسمين صبري تعلن خوضها سباق مسلسلات رمضان 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، عن خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لم تعلن أي تفاصيله عنه.

ووجه أحد متابعي ياسمين، على إنستجرام، سؤالا لها، جاء فيه: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لترد قائلة: "أيوة إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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