ياسمين صبري تعلن خوضها سباق مسلسلات رمضان 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ياسمين صبري، عن خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لم تعلن أي تفاصيله عنه.

ووجه أحد متابعي ياسمين، على إنستجرام، سؤالا لها، جاء فيه: "ليكي أدوار في مسلسلات رمضان 2023؟"، لترد قائلة: "أيوة إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.