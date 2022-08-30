ابنة الفنانة انتصار تفوز بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات 2022 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حصلت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، على لقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات إيكو تين 2022.

ومن جانبها؛ نشرت الفنانة انتصار، صورا لابنتها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، وأعربت عن سعادتها.

كما نشرت الصفحة الرسمية لـ"Miss Eco Teen Egypt" عبر "فيسبوك"، صورا من الحفل.

وأقيم حفل ختام مسابقة ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022، بأحد فنادق القطامية هايتس يوم ٢٨ أغسطس.

يذكر أن الفنانة منة عرفة كانت عضو في لجنة تحكيم الحفل الختامي للمسابقة.

ومن جانب آخر؛ تنتظر الفنانة انتصار، عرض مسلسل "مجنونة بيك" عبر منصة "شاهد"، من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي وغيرهم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.