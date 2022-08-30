رشا مهدي أمام البحر وهنا شيحة بـ"سواريه".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

أروى

نشرت المطربة اليمنية أروى صورة لها من داخل "السيارة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

إياد نصار

نشر الفنان إياد نصار صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من عطلته الصيفية.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، خلال عطلته الصيفية.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على الرمال، من الساحل الشمالي، وعلق: "الساحل الطيب".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه مطرز.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.