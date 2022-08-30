كيف علّقت شيرين عبدالوهاب على صورتها مع حميد الشاعري وطارق مدكور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت النجمة شيرين عبدالوهاب، على صورة لها تجمعها مع الفنان حميد الشاعري والملحن طارق مدكور.

ونشرت شيرين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صورة فيها التاريخ بيتحدث عن نفسه.. أنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل ناس وأطيب ناس في الدنيا".

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".