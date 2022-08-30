مفيد فوزي: سعاد حسني قالتلي علاقتي بعبد الحليم حافظ "رعاية مطلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد"، أعظم جهاز بوليس في العالم، نفت أن السندريلا سعاد حسني قُتلت، وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل، حسب قوله.

أضاف فوزي، خلال حواره له عبر قناة "الشمس"، أنه لم يخن الأمانة بالإفصاح عن سر زواج العندليب عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، موضحا: "معتقدش أنه كان يعتبر ده سر".

تابع: "اللي حصل أني أجريت مع سعاد حسني حديثا وهي قالت كده، وطالما هي أعلنت كده مش هقولها لأ اسكتي، والحديث ده كان في التليفزيون المصري، وسألتها علاقتك بعبدالحليم حافظ إيه؟ قالت رعاية مطلقة، الرعاية المطلقة دي معناها إيه؟ إنها في رقابته".

العندليب عبدالحليم حافظ، من مواليد 21 يونيو 1929، ورحل عن عالمنا في 30 مارس 1977.

السندريلا سعاد حسني من مواليد 26 يناير 1943، وغادرت عالمنا في 21 يونيو 2001.