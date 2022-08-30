شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب لـ"الديفا": لو بتحبيني قيراط بحبك 100والعزومة الجاية أكل من إيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة شيرين عبد الوهاب ، في صديقتها سميرة سعيد، بعد زيارتها وشاركت جمهورها بعض الصور التي تجمعهما سوياً على حسابها بموقع"انستجرام"، قائلة: "انتى لو بتحبينى قيراط فأنا بحبك 100 قيراط".

وتابعت شيرين عبد الوهاب،"مبسوطة أوى إن شفتك إمبارح وانتى عارفة أنا بحبك قد ايه والمرة اللى جاية العزومة أكل من ايدى ربنا يديم المحبة اللي بينا".





وحرصت النجمة شيرين عبد الوهاب، علي زيارة الديفا سميرة سعيد في منزلها، وذلك بصحبة الموزع الكبير طارق مدكور، وكشفت سميرة سعيد عن صور زيارة شيرين لها، ونشرت الديفا الصور من خلال حسابها علي إنستجرام، حيث كتبت، "حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك انتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر..دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة".

وتصادف أثناء زيارة شيرين عبد الوهاب للديفا سميرة سعيد، وجود مها يسري زوجة الفنان الراحل إبراهيم يسري وأبنتها المطربة الشابة هنا والمخرج اللبناني نضال هانى، ويبدو أن زيارة شيرين خاصة مع الموزع طارق مدكور بما سيكون ورائها تعاون بين الثنائي والذي سبق وابديا ترحيبهما للفكرة وهو ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.

وشاركت النجمة شيرين عبد الوهاب، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة تجمعها مع الفنان حميد الشاعرى، والملحن طارق مدكور، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلاً: "صورة فيها التاريخ بيتحدث عن نفسه، أنا واقفة بين التاريخ مع أحلى ناس وأجمل ناس وأطيب ناس في الدنيا".











