شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: أتمنى رؤية محمد منير في مهرجان القلعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الناقدة الفنية علا الشافعى مدير تحرير ”الخليج 365” أهمية مشاركة فرقة "بلاك تيما" في مهرجان القلعة الموسيقى، موضحة أن هذه الفرقة استطاعت أن تكون لنفسها أرضية كبيرة لدى الجمهور المصرى، وبعض أفراد الفرقة دخل في التمثيل.

وأضافت مدير تحرير ”الخليج 365” خلال قناة الحياة، أنها ليس لديها مشكلة في أن يتحول مطرب لممثل، فالمثلين الكبار كانوا حريصين على أن يخلدوا أعمالهم في السينما بدءا من كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد فوزى حتى عبد الحليم حافظ ، فمن حق المطرب لو كان لديه موهبة أن يكون ممثلا ، وهناك من مثل وهو ليس لديه حضور ولكن هناك هناك مواهب تستطيع أن تغنى وتمثل فليس لدى مشكلة في التنوع.

وتابعت مدير تحرير ”الخليج 365” أن مهرجان القلعة خلال السنوات المقبلة لابد أن يكون لديه أشكال من التطور ، فإذا قمنا بعمل فقرة عن نجوم التسعينيات يجب حضور كل نجوم التسعينيات، مستطردة: كنت أتمنى ظهور محمد منير، وأتمنى يكون في المهرجان العام المقبل محمد منير وكذلك سميرة سعيد ، موضحة أن الموسيقار عمر خيرت من الذين استطاعوا عمل أرضية كبيرة .