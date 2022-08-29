شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق أورتيجا وكارولينا للمرة الثالثة.. وتعلق: هنفضل أصدقاء وهيفضل أبو أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصل مطرب المهرجانات أورتيجا عن زوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة، حيث كتبت كارولينا على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا اتطلقت يا جماعة ومعلش عارفة إنى زهقتكوا معايا بس خلاص مفيش زهق دى آخر طلقة".

وأضافت كارولينا طليقة أورتيجا: "وبتمنى التوفيق لأورتيجا في حياته وإحنا أصدقاء وهنفضل أصدقاء والعمر كله هيفضل أبو أولادى المحترم وأحسن أب في الدنيا كلها".



انفصل اورتيجا وكارولين

في جانب آخر، طرح مطرب المهرجانات أورتيجا كليب جديد يحمل اسم "مدرسة شيطان" بمشاركة المطرب خالد عجمى ومن إخراج ميدو عماد، وتدور فكرة الأغنية عن جيل الشباب الضايع، والذى يعتمد فقط على الإدمان والمخدرات.

وطرح أورتيجا من فترة عدة أغانى من ضمنها أغنية "المملكة"، وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.



كارولينا واورتيجا



انفصال اورتيجا وكارولينا



مطرب المرهجانات اورتيجا وكارولينا