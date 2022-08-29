شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو خلال أحدث صور من إجازته فى ماليبو بعيدًا عن محبوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل العالمي ليوناردو دى كابريو يواصل الاستمتاع بأجازته فى ماليبو خلال تلك الفترة الذى يحرص فيها على التنزه في كل عام بعيداً عن ضغوط العمل، إذ يحاول دائمًا مثلما صرح من قبل على الخروج من زحام جدول أعماله وأشغاله بهذا الوقت من كل عام.



ليوناردو

موقع الديلي ميل رصد ليوناردو دي كابريو أثناء سيره منفرداً بعيداً عن محبوبته كاميلا، حيث ظهر في إطلالة كاجوال تميز به سواء من ناحية الكاب الذى ارتداه أو النظارة الشمسية الذى ارتداها مع الشورت في إطلالة تناسب أجواء الصيف الذى يستمتع به.



ليوناردو دى كابريو خلال اجازته

من ناحية أخرى سبق وقدمت مؤسسة الممثل ليوناردو دى كابريو غير الربحية، منحًا من خلال مجموعة مالية لتمويل دعاوى قضائية ضد شركات النفط بسبب الخداع المزعوم لتغير المناخ، وفقًا لسلسلة من الرسائل الإلكترونية، وتقول المراسلات فى عام 2017، أن مؤسسة ليوناردو دى كابريو (LDF) كانت داعمًا رئيسيًا لشركة المحاماة شير إدلينج، التى رفعت دعوى قضائية على شركات النفط نيابة عن كل من حكومات الولايات والحكومات المحلية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رفعت دعاوى شير إدلينج بدعم من صندوق العمل الجماعى للمساءلة والمرونة والتكيف وهو صندوق تديره مجموعة الأموال المظلمة Resources Legacy Fund (RLF)، ووفقًا لـ Fox News Digital ، تم إرسال رسائل البريد الإلكترونى من قبل مجموعة أخرى معفاة من الضرائب تسمى "المساءلة الحكومية والإشراف" (GAO).