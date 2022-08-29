شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يفاجئ زوجين بـ حضور حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الممثل العالمى كيانو ريفز زوجين في نورثهامبتونشاير بـ أنجلترا بحضور حفل زفافهما، حيث تزوج جيمس ونيكي رودنايت في فندق في مقاطعة ساوث ميدلاندز، نفس الفندق الذي كان يقيم فيه ريفز، وأكدت الزوجة لـ موقع "nme" أن زوجها طلب من ريفز حضور حفل الزفاف.

وأشارت رودنايت إلى أن ريفز كان ودودًا وقال إنه سيأخذنا لـ عرض خاص لـ فيلمه الجديد DC League of Super-Pets، لكنها صرحت بأنه من غير المرجح أن ينضم ممثل بمكانته إلى احتفال الزوجين، ومع ذلك، اقترب أحد الموظفين من السيدة رودنايت بعد ساعة، ونبهها إلى "ضيف مميز جدًا" كان بالخارج وطلب القاء التحية عليهما.



كيانو ريفز

وصرحت رودنايت قائلة: "كان كل شيء ممتع جدا، وذهبت لألقاء التحية نعريفه بـ نفسى أنا وزوجى، وعرضت عليه مشروبًا، لكنه رفض ذلك وقال إنه كان قد أمضى رحلة طيران طويلة لذا لن يبقى طويلًا، لكنه كان لطيفًا وودودًا وهنأنا بزفافنا".

وأنهت رودنايت حديثها قائلة: "لقد كان لطيفًا بما يكفي لالتقاط بعض الصور،ثم أخذ الوقت الكافي للتحدث إلى بعض ضيوفنا وتصوير المزيد من الصور".

ويدور فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التي تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذي يصبح قويًا وخنزير اسمهPB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتي تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعىChip، الذي يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين في بطولة فيلم الأنيميشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكي ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.