شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون يحضران حفلاً غنائيًا معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من رامي مالك و لوسي بوينتون على الاستمتاع بحضور إحدى الحفلات الخاصة بالمغني "نيكي كاف" التي أقيمت في لندن، إذ شهد الحفل تواجد الثنائى الذى التقى للمرة الأولى عام 2017 في فيلم "Bohemian Rhapsody" وهو من إخراج "براين سينجر" و"ديكستر فليتشر"

وكانت علاقة الثنائي في حالة من السرية حتى عام 2019 أثناء حفل توزيع الجوائز عندما صعد رامي مالك على المسرح لاستلام جائزته وقال: "أنت موهوبة للغاية وقد استحوذتي على قلبي شكرًا لك كثيرًا".

من ناحية أخرى ينشغل الثنائي في أعمالهم مؤخرًا فرامي مالك يمتلك فيلمان يعمل عليهم حاليًا ومن المفترض أن تظهر لوسي خلال هذا العام في الدور العرض عن فيلم "murder-mystery The Pale Blue Eye".

وكان أول ظهور لرامي مالك على شاشات التليفزيون عام 2004 في المسلسل التليفزيوني " Gilmore Girls" وحصد الممثل الشاب جائزة الاوسكار لأفضل ممثل، جوائز نقابة ممثلي الشاشة لأفضل ممثل، جائزة البافتا لأفضل ممثل في دور رئيسي، وجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل.