أفلام قصيرة ووثائقية تجسد أعمال مايكل جاكسون..تعرف عليها في عيد ميلاده

القاهرة - سامية سيد - صدرت العديد من الأفلام القصيرة التي شارك مايكل جاكسون في التمثيل فيها وأفلام وثائقية جسدت أعماله لتخلد ذكراه على مدار السنوات وحتى يظل ايقونة للغناء و قدوة بين الكثير من المغنين الكبار.

صدر أول فيلم عام 1983بعنوان "Michael Jackson: The Making Of Thriller" ومن بعده اتى فيلم "Captain EO" عام 1986 و هو فيلم قصير يندرج تحت فئة الخيال العلمي و تم عرضه بصيغة ثلاثي الأبعاد في حدائق ديزني للترفيه, و يقوم جاكسون بدور كابتن إي أو و الذي يسعى هو وفريق سفينته الفضائية لإنقاذ العالم من ملكة فضائية شريرة بإعطائها أغنية تحت عنوان "We Are Here to Change the World" و الفيلم من كتابة " جورج لوكاس".

عام 2009 تم اصدار فيلم وثائقي بعنوان "Michael Jackson's This Is It" من إخراج " كيني اورتيجا" ومن خلال الفيلم يستطيع محبين مايكل جاكسون رؤية البروفات التي قام بها و التحضيرات لأجل حفله والذي كان يحمل عنوان احدى أغانيه " This Is It " وعام 2011 اصدر صديقه " دايفيد جيست " فيلما وثائقيا له تحت عنوان " Michael Jackson: The Life of an Icon " ويحكي الفيلم عن بداية المسيرة الفنية الخاصة بالفنان العالمي,و مع حلول عام 2016 تم اصدار أخر فيلم وثائقي له بعنوان " Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall " و يعرض من خلاله كيفية وصول مايكل جاكسون للعالمية.

وكان قد فارق فنان البوب العالمي الحياة عام 2009 في 25 من يونيو عن عمر يناهز 51 عاما، ويحتفل العالم اليوم بيوم ميلاده والذي يوافق 29 من أغسطس.