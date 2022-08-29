شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة إفلاسه.. رشوان توفيق: بشوف أبويا ومحمود ياسين بيحضنونى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير رشوان توفيق إنه تعرض لعدد من الشائعات خلال الفترة الماضية وخاصة بعد ظهوره فى عزاء الفنانة الراحلة رجاء حسين.

وكشف الفنان الكبير خلال حواره مع تلفزيون الخليج 365 حقيقة ما أثير حول إفلاسه ومطاردة الدائنين له، وأوضح ملاك الفن قائلاً: "رجاء حسين دفعتى وعلاقتى بها بدأت منذ عام 1956 عندما كنا طلاب فى المعهد العالى للفنون المسرحية وهى شخصية جميلة وجادة وصريحة، وكنا نسأل على بعض يوميًا هى تقوللى يارش وأنا أقولها ياريرى، وفوجئت بخبر انتقالها إلى رحمة الله، وذهبت للعزاء مساء".

وتابع: "أنا طول عمرى فشلت فى تعلم قيادة السيارة وعندما أذهب إلى أى مشوار فى وسط المدينة أو للعزاء أخد تاكسى، لأن السائق يحتار فى إيجاد ركنة، حتى أن الفنان الراحل يوسف شعبان عندما جاء لعزاء زوجتى ظل يلف حول العزاء ولم يجد مكان لسيارته، لذلك ذهبت عزاء رجاء حسين بالتاكسى، وبعد انتهاء العزاء وصلنى أحد الصحفيين وسألنى فين عربيتك، فقلت له أنى لم أحضرها وهركب تاكسى، وبعدها فوجئت بأخبار أنى بعت عربيتى وبركب تاكسيات، وتطورت الشائعات إلى انى ركبت ميكروباص، ثم تطورت لتؤكد أنى أفلست والدائنون يطاردوننى" .

وضحك الفنان الكبير قائلاً: "مش عارف قصدهم إيه فى هذه الشائعات وساعات يقولوا فلان مريض وفلان مات لدرجة أن الراحل حسن حسنى أطلقوا شائعة وفاته مرات عديدة فضحك وقال فى إيه ما إحنا هنموت مستعجلين ليه".

وعن ظهوره حزينًا وحديثه عن وصيته وعن رؤية الأرواح قال الفنان الكبير رشوان توفيق: "منذ زمن طويل يحدث لى جلاء سمعى أو بصرى، وأشعر بتواصل مع أرواح الراحلين حيث إن لدى يقين كبير بأنهم يروننا ويسمعوننا، وكان أول جلاء سمعى سمعت فيه والدى يحدثنى عام 1975"

وأوضح الفنان الكبير، قائلاً: "والدى مات سنة 1956، وحجيت له سنة 1975 وفى يوم فى عرفة عينى غفلت، فرأيت والدى يكلمنى وقال لى متشكر يارشوان".

وتابع: "أبى أكثر إنسان بشوفه فى الرؤي وكل يوم أدعو له هو وأمى وابنى توفيق وزوجتى أميمة التى أحدثها وأدعو لها طوال اليوم والنهار، وكثيرًا ما أرى زملائى الراحلين".

وأوضح: "ربنا أكرمنى و حجيت 7 مرات لأبى وأمى وإبنى توفيق وفى إحدى المرات عملت عمرة لوالدى بعدما كبرت فى السن، وأنهيت 3 أشواط فى السعى وطلعت نمت فى الفندق بالنهار، فرأيت أبى قاعد بملابس الإحرام على الصفا مستنى فقمت بسرعة ونزلت أكملت السعى".

وأكد الفنان الكبير رشوان توفيق أنه يرى والده كثيرًا فى الرؤي يحتضنه كما أنه رأى الفنان الكبير محمود ياسين أكثر من مرة وه فى مرحلة الشباب يرتدى بدلة بيضاء يبتسم له ويحتضنه، حيث كان يعرفه منذ بداياته فى مشوار الفن ويحبه كثيراً".

